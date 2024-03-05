عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

استنساخ ماعز
استنساخ ماعز

بتذكر قول الله تعالى “لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ”، كشف العلماء في الصين عن تحقيق إنجاز علمي هائل من خلال استخدام تقنيات استنساخ الخلايا الجسدية، حيث نجحوا في نقل نواة خلية ماعز بالغة إلى خلية بويضة جديدة. 

وبعد ذلك، تم إدخال هذه البويضة المعدلة في رحم أم بديلة، التي أنجبت طفلاً من الماعز لا يحتوي على أي من الحمض النووي الخاص بها. 

تم نشر مقطع فيديو على قناة الأخبار الحكومية الصينية، تلفزيون الصين المركزي، يظهر نجاح هذه التقنية في إنتاج الماعز، حيث كان وزن الطفل الأول 7.4 رطلاً وكان يتمتع بصحة جيدة.

في القرن الحادي والعشرين، شهد العالم تقدمًا هائلًا في العلوم والتكنولوجيا، ولعبت العولمة دورًا رئيسيًا في تبادل المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود.  

ومؤخرًا، أعلنت الصين عن نجاحها في استنساخ الماعز التبتي لأول مرة، وقد تم استخدام نفس التقنية لإنتاج أول خروف مستنسخ في العالم.

ووفقًا للتقارير، تم استنساخ الماعز من ذكر ماعز كبير تم اختياره للتربية، حيث نجح العلماء في الحفاظ على أنواع خاصة من المواد الوراثية من قطعان الماعز، وهي مهمة صعبة بالنسبة لمزارعي الماعز. 

وعلى الرغم من وجود طفل آخر، إلا أنه لم يتم ذكر تفاصيل إضافية حوله. تعد هذه الإنجازات خطوة هامة في مجال البيولوجيا وتوسيع الفهم لإمكانيات الاستنساخ في المستقبل.

ماعز استنساخ الصين استنساخ ماعز تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هتدفع مليون جنيه.. مفاجأة في سوق الدولار السوداء

موضوعات متعلقة

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

بالصفع والضرب.. شجار عنيف بين زوجين داخل محكمة الأسرة بالهند| ما السبب؟

شاهد.. كبسولة فضائية توثق لحظة اختراقها الغلاف الجوي| فيديو مذهل

سبايدر.. مازيراتي تزيح الستار عن "جران كابريو" الجديدة| ما أهم ميزاتها؟

بأكل 30 ألف قطعة برجر.. عجوز يدخل موسوعة جينيس

حديث الجسد.. طالبات إعلام القاهرة يحتفلن باليوم العالمي لاضطرابات الطعام

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

ترشيحاتنا

سد النهضة.. خبير يكشف تفاصيل جديدة عن إجمالي التخزين

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

هل يجوز للابن قضاء الصيام عن والديه المتوفيين.. أمين الإفتاء يوضح

أخبار التوك شو| انهيار دولار السوق السوداء.. ومفاجأة في أسعار فئات عدد من السيارات

اعترافات قاتلة الجنرال اليمني: اتفقنا على إقامة علاقة بـ 4 آلاف جنيه

البترول: انتشار رائحة غاز غدا في مصر الجديدة لملء الخزان الرئيسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ