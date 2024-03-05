كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

بتذكر قول الله تعالى “لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ”، كشف العلماء في الصين عن تحقيق إنجاز علمي هائل من خلال استخدام تقنيات استنساخ الخلايا الجسدية، حيث نجحوا في نقل نواة خلية ماعز بالغة إلى خلية بويضة جديدة.

وبعد ذلك، تم إدخال هذه البويضة المعدلة في رحم أم بديلة، التي أنجبت طفلاً من الماعز لا يحتوي على أي من الحمض النووي الخاص بها.

تم نشر مقطع فيديو على قناة الأخبار الحكومية الصينية، تلفزيون الصين المركزي، يظهر نجاح هذه التقنية في إنتاج الماعز، حيث كان وزن الطفل الأول 7.4 رطلاً وكان يتمتع بصحة جيدة.

في القرن الحادي والعشرين، شهد العالم تقدمًا هائلًا في العلوم والتكنولوجيا، ولعبت العولمة دورًا رئيسيًا في تبادل المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود.

ومؤخرًا، أعلنت الصين عن نجاحها في استنساخ الماعز التبتي لأول مرة، وقد تم استخدام نفس التقنية لإنتاج أول خروف مستنسخ في العالم.

ووفقًا للتقارير، تم استنساخ الماعز من ذكر ماعز كبير تم اختياره للتربية، حيث نجح العلماء في الحفاظ على أنواع خاصة من المواد الوراثية من قطعان الماعز، وهي مهمة صعبة بالنسبة لمزارعي الماعز.

وعلى الرغم من وجود طفل آخر، إلا أنه لم يتم ذكر تفاصيل إضافية حوله. تعد هذه الإنجازات خطوة هامة في مجال البيولوجيا وتوسيع الفهم لإمكانيات الاستنساخ في المستقبل.