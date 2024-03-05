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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 117 حالة إشغال وإيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح في العمرانية

رفع الإشغالات والتعديات
رفع الإشغالات والتعديات

قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع الهرم، والشعب، وكمال هويدي، والوحدة العربية.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة، والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 117 حالة إشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، كما تم إيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح بالعقار 1 شارع الهنيدى، وتم سحب المعدات، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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حي العمرانية محافظة الجيزة رئيس حي العمرانية تحقيق السيولة المرورية استغلال أرصفة المشاه إيقاف اعمال تشطيب محل تشطيب محل بدون تصريح

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