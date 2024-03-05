مفاجأة كبيرة.. وزير خارجية الاحتلال استدعى ممثله بالأمم المتحدة دون علم نتنياهو

أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه استدعى سفير الكيان بالأمم المتحدة للتشاور، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن عبرية.

وزعم الوزير أن السبب وراء ذلك هو محاولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عدم تحميل حماس ارتكاب انتهاكات.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مفاجئة أن وزير الخارجية كاتس لم يبلغ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مسبقا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة.

وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا من 24 صفحة يستشهد بأدلة تزعم أن حماس ارتكبت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي خلال هجومها المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويضيف التقرير أن الاعتداءات الجنسية ارتكبت أيضا ضد الرهائن المحتجزين في غزة.

وغضبت إسرائيل من الأمم المتحدة واستدعت سفيرها بعد أن اتهمت الأمم المتحدة بإسكات الجرائم لمدة خمسة أشهر، وفق ما ذكرت صحيفة “إسرائيل توداي” العبرية.