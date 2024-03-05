عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي

دعم نقدي
دعم نقدي

أجاز مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.


في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن  يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:


1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

لايفوتك |

 

txt

بمشروع قانون الضمان الموحد.. إعفاء أبناء مستحقي الدعم النقدي من المصروفات بالجامعات الحكومية

txt

قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. برلمانية: الرئيس السيسي أنصف الفئة المهمشة

3-     إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

1-      التسول.

2-      الاتجار بالبشر.

3-      تعريض الطفل للخطر.

4-      ختان الإناث.

5-      الزواج المبكر.

6-      التحرش.

7-التعدي على الأراضي الزراعية.


4_رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

ترشيحاتنا

دعاء نية الصيام.. هل يكفي مرة واحدة قبل شهر رمضان

جولات تفقدية لمسئولي الإسكان بالمشروعات المختلفة بـ6 مدن جديدة

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي

أوكرانيا تعلن شن هجوم بالمسيرات البحرية على سفينة روسية بالبحر الأسود

آخر تطورات سعر الدولار والعملات في مصر اليوم

الأوقاف: 200 إمام وقارئ لإحياء ليالي رمضان بمختلف دول العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

ملامح غريبة.. ريهام حجاج بدون مكياج تثير الجدل على إنستجرام

بفستان جريء.. ميرنا جميل بالأحمر تثير الجدل على إنستجرام

تعرف على سعر فستان مي عمر في السعودية

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ