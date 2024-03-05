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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح الدين: كهربا نمبر وان لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

قال وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"،مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأفضل لقيادة هجوم الفريق خلال مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.
 

وأكد وليد صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية : "كهربا هو رقم واحد في خط هجوم الأهلي، وبعد كدة يأتي موديست أو وسام أبوعلي".
 

وأضاف: "في مباراة الزمالك أتوقع أن يدفع كولر، بـ موديست، لأنه غاضب من كهربا، بعدما رفض اللاعب السفر مع الفريق إلى غانا لخوض مباراة ميدياما، والفريق كان في حاجة لخدماته الفنية ".

وتابع: "لو كولر، دفع بـ كهربا، في مباراة الزمالك هتبقى مفاجأة سعيدة لأنه محظوظ جدًا على الزمالك ويتألق بشكل كبير في تلك المباريات،خاصة أنه يتحرك بين الخطوط وهناك تفاهم بينه وبين بيرسي تاو وحسين الشحات".

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