عامر العمايرة يعلن موعد قرعة دوري أبطال افريقيا

أعلن عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك

وكتب عامر العمايرة:"قرعة دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية

الأفريقية هتكون يوم 12 مارس

قرعة الكونفدرالية تبدأ الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة.

قرعة دورى أبطال تبدأ الساعة 3 ظهراً بتوقيت القاهرة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصرللموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة.





وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الاهلي في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.