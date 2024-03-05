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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين الأعلى للأزهر يتفقد استعدادات الجامع لاستقبال شهر رمضان

صدى البلد

تفقد الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، اليوم أعمال الصيانة بالجامع الأزهر ، والتي تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي، وكذا إنارة الجامع الأزهر ومآذنه، بما يليق ومكانة الجامع الأزهر، وذلك استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، ولتنفيذ الخطة الدعوية التي يقدمها الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المعظم ١٤٤٥هـ، وتجهيز أماكن الإفطار استعدادا لاستقبال الصائمين طوال الشهر الفضيل، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

رافق د. إسماعيل الحداد خلال الزيارة د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر،و د. أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف، ود. محمد عبد العزيز مدير الخدمات الإدارية بالجامع الأزهر.

وخلال جولته التفقدية، شاهد د. الحداد، أعمال الصيانة والتجديد بالمدرسة الأقبغاوية والتي يرجع عمرها لأكثر من ٧٠٠ عام، ومكتبة الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء، وتحدث مع بعض رواد المكتبة الذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، لإتاحة الفرصة بتوفير المكتبات بالجامع الأزهر، واستمع إلى شرح تفصيلي عن تاريخ المكتبة بالجامع الأزهر، كما تفقد أعمال الاختبارات بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر والتي تأتي كمرحلة ثانية لهذا المركز، كما تفقد فضيلته بعض محاضرات كتب التراث بالظلة العثمانية ورواق المغاربة، ووحدة التصوير والمونتاج بالجامع الأزهر، موجها بتذليل كافة العقبات.

وفي ختام جولته تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، قاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر، ومقر مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري، وكذا مقر رواق الخط العربي وورش الزخرفة بالجامع الأزهر الشريف، مؤكدا اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالرواق الأزهري عموما، وأنه يتابع فعاليات الدراسة بالرواق الأزهري لحظة بلحظة ويقف على جميع تفاصيلها، وذلك من أجل نشر المنهج الأزهري في ربوع الوطن وإتاحة العلم الشرعي الوسطي لجميع الراغبين.

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