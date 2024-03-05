مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا لها خلال إحياء حفلا غنائيا في قطر.

تألقت أصالة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر ذات القماش المطرز بالكامل.

تزينت أصالة بمجموعة من الإكسسوارات الراقية والفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها.

علق ناقد الموضة اللبناني، شاهين على إطلالة أصالة في قطر قائلا: "حلو هذا الستايل عليها.. الستايل الراقي الفخم المناسب لها ولجسمها وفنها أيضا".

وتابع: "القصة والموديل برفكت على جسمها وبرز جسمها بأجمل طريقة، الحلق بلون الفستان طالع واو واو مع الفستان.. الشعر والمكياج حلوين وعلى القد".

