شمس الكويتية تستعرض أناقتها بإطلالة مختلفة|شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع قميص بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معهما باللون اللبني الفاتح.

انتعلت شمس الكويتية حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون اللبني، تزينت ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.