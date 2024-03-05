جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

حرصت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها في أول ظهور بعد أنباء زفافها اليوم على كريستيانو رونالدو.

ظهرت جورجينا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بالقماش الشفاف.

ولفتت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية الفخامة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون النبيتي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا كريستيانو رونالدوعلى خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا.

جورجينا