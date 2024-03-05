سوريا.. قرار هام من مجلس الوزراء يخص شهر رمضان



حدد مجلس الوزراء السوري ساعات الدوام الرسمي اليومي في الوزارات والجهات العامة خلال شهر رمضان من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف من بعد الظهر.

وذكر المجلس في قراره بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية؛ " والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل وانتهائه وفق أنظمتها الخاصة ومقتضيات المصلحة العامة.

وفي السعودية؛ كان خبير الأرصاد السعودي الشهير خالد بن صالح الزعاق قد قال أن خلال شهر رمصان سيولد في الساعة 12 من ظهر الأحد 10 مارس 29 شعبان حيث سيمكث بُعيد مغيب شمس ذلك اليوم ربع الساعة تقريباً.

وذكر الزعاق في فيديو على حسابه بمنصة "X": على حسب المعايير الفلكية، فإن يوم الاثنين 11 مارس غرة رمضان، وتكتمل عدّته 30 يوما، ويوم الأربعاء أول أيام العيد.

ولفت إلى أن ولادة هلال الشهر الهجري تكون على نوعَيْن، الأولى ولادة مشاهدة بالعين المجردة، وهذه نادرة الوقوع وتحدث وقت كسوف الشمس، وأخرى غير مشاهدة تحدث في كل شهر هجري، حيث يكون القمر بجانب الشمس.

وعن آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية.

