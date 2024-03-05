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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| رامز جلال يكشف عن برنامجه الجديد.. ومي عمر تتحدث عن نعمة الأفوكاتو

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

 

سلمى أبو ضيف تنشر صورا من كواليس مسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة"

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا من كواليس مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024 .

وظهرت سلمى أبو ضيف في صور الكواليس بدون مكياج في وجهها، وكذلك في البرومو الرسمي للعمل، وتقدم سلمى دور بنت شعبية تدخل عالم التيك التوك والبلوجرز لتخرج من الفقر.

 

دموعي نزلت من كتر الألم.. شريف إدريس يطمن جمهوره على حالته الصحية

طمأن الفنان شريف ادريس جمهوره علي حالته الصحية ، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

وقال شريف ادريس : صباح الخير..شكرا من قلبي لكل الحبايب اللي بيحاولوا يتطمنوا عليا من امبارح..وبعتذر عن  عدم ردي.

 

مى عمر عن نعمة الأفوكاتو: صعوبة الدور في المُصطلحات القانونية والمرافعات الطويلة

 

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمدإليهم يد العون والمُساعدة، حيث تعود النجمة مي عمر مُجدداً للإنطلاق عبر قنوات "MBC مصر، من خلال الدراما الإجتماعية المميزة "نعمةالأفوكاتو" الذي يُعرض حصرياً خلال شهر رمضان، وبالتعاون مع المُخرج محمد سامي، حيث تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء فيالقضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

 

الوصيف عالميا.. منى زكي تتصدر شباك التذاكر السعودي عربيا للأسبوع الرابع

 

تمكنت الفنانة مني زكي من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلي تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية للأسبوع الرابع علي التوالي من خلال فيلمها رحلة 404 . 

وتصدرت مني زكي من خلال فيلمها رحلة 404 الايرادات علي مستوي الافلام العربية والمصرية ، ضمن القائمة بينما جاءت في المركز الثاني في القائمة عالميا . 

 


رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

 

نشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، بوستر برنامجه الجديد “ رامز جاب من الآخر ”. 

وعلق علي الصورة قائلًا : بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين
 

 

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