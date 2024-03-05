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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الوصيف عالميا.. منى زكي تتصدر شباك التذاكر السعودي عربيا للأسبوع الرابع

مني زكي
مني زكي

تمكنت الفنانة مني زكي من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلي تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية للأسبوع الرابع علي التوالي من خلال فيلمها رحلة 404 . 

وتصدرت مني زكي من خلال فيلمها رحلة 404 الايرادات علي مستوي الافلام العربية والمصرية ، ضمن القائمة بينما جاءت في المركز الثاني في القائمة عالميا . 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . 
 

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الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

 

فيلم 404 تدور أحداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لأداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لازمة تستدعي ان تستعين باشخاص من الماضي، مما يجعلها تقع في العديد من الازمات والأحداث.

 

 

المملكة العربية السعودية هاني خليفة رحلة 404 فيلم رحلة 404 السعودية

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