رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

نشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، بوستر برنامجه الجديد “ رامز جاب من الآخر ”.

وعلق علي الصورة قائلًا : بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين.

كان اخر اعمال رامز جلال هو فيلم “ اخي فوق الشجرة ” والذي عرض في السينمات منذ ما يقرب من العام .

أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.