كارثة صحية تتفشى ومليون إصابة بأول شهرين من 2024.. حمى الضنك يجتاح البرازيل وإعلان حالة الطوارئ| وكلمة السر بعوضة الزاعجة المصرية

تواجه ست ولايات برازيلية على الأقل بالإضافة إلى المنطقة الفيدرالية أوبئة حمى الضنك، والذي يُعرف باسم "حمى كسر العظام"، فيمت أعلنت 17 مدينة حالة الطوارئ، في كارثة تنتشر بالبلاد، فقد سجلت البلاد بالفعل مليون حالة إصابة بحمى الضنك في الشهرين الأولين من عام 2024، أي أكثر من نصف الحالات البالغة 1.6 مليون حالة، والتي تم تأكيدها العام الماضي، والذي كان بالفعل أعلى بنسبة 18٪ تقريبًا عما كان عليه في عام 2022، فيما بلغ عدد الوفيات في هذين الشهرين نفسهما 214 .

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، ونتيجة لذلك، يناضل نظام الرعاية الصحية العامة في البرازيل، المعروف باسم SUS، من أجل مواكبة المرض، حيث لجأ إلى المستشفيات الميدانية مثل ذلك الموجود في برازيليا والخيام في نقاط استراتيجية حول مدنها لفرز المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بحمى الضنك، وبالتو.اي مع جهود مواجهة المرض، تواصل البرازيل العمل على الوقاية بأساليبها المعتادة، في محاولة لاحتواء لمرض، وذلك عبر استخدام آلة الضباب لقتل البعوض، مع تنظيم حملات لتذكير الناس بكيفية تجنب لدغات البعوض، وخصوصا بعوضة الزاعجة المصرية الحاملة لحمى الضنك.

كارثة عالمية

البرازيل ليست المكان الوحيد الذي تتفشى فيه حمى الضنك. وتعاني بيرو المجاورة من مخاض الوباء، كما شهدت بنجلاديش ونيبال وباكستان وسريلانكا وفيتنام ارتفاعًا كبيرًا في حمى الضنك، وأبلغت النيجر، وهي دولة شبه استوائية، عن أول حالة إصابة بالمرض في عام 2022، وفي العام الماضي، شهدت الولايات ذات الحرارة المرتفعة مثل تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا عددًا قليلاً من حالات الإصابة بحمى الضنك غير المتوقعة.

المرض الفيروسي الذي ينقله البعوض – والذي يسبب أعراض مثل الحمى والطفح الجلدي وآلام العضلات والمفاصل في الحالات الخفيفة ويمكن أن يؤدي إلى القيء المستمر ونزيف اللثة والأنف وصعوبة التنفس والوفاة عندما يصبح نزفيًا – لم يحدث إلا في سبع حالات قبل عام 1970، ولكن على مدى السنوات العشرين الماضية، أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات حمى الضنك السنوية قد زاد بمقدار ثماني مرات، حيث تم تسجيل ما بين 100 إلى 400 مليون حالة في جميع أنحاء العالم كل عام، والآن، ما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بالعدوى.

لماذا تخطو حمى الضنك خطوات غير مسبوقة؟

تكمن الإجابة في طريقة انتقال العدوى وبيئة الأرض المتغيرة، حيث تنتقل حمى الضنك إلى البشر في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية من خلال لدغة أنثى بعوضة الزاعجة المصرية المصابة، حيث يفضل هذا النوع العيش والتكاثر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية بسبب حاجته إلى دم الإنسان في عملية إنتاج البيض، ويمكن العثور على هذا البيض، الذي يوضع على سطح المياه الراكدة، في مواقع البناء، ومحلات الإطارات، والمقابر، وحمامات السباحة المهجورة، وأصص النباتات، وفي أي مكان آخر تتجمع فيه المياه.

ويزدهر البعوض في المناطق التي أدى فيها تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار أكثر مما كانت عليه في الماضي - وهذا النوع يحب الطقس الحار والرطب، وفي السنوات القليلة الماضية، لعبت الهجرة والتحضر والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى دورًا في توفير الظروف المثالية لانتشار الزاعجة المصرية وحمى الضنك التي يمكن أن تحملها، لذلك لا يكفي أن نطلب من الناس التخلص من المياه الراكدة وأن يكونوا أكثر دقة في استخدام رذاذ الحشرات، وفي استجابتها لهذا التفشي غير المسبوق، أصبحت البرازيل حالة اختبار: تجربة تدخلات أخرى لمنع مستقبل مليء بحمى الضنك.

طرح اللقاح

وفي فبراير، بدأ نظام الرعاية الصحية العامة في البرازيل في طرح لقاح Qdenga الياباني المكون من جرعتين، في أول محاولة في البلاد لتحصين الأفراد الأكثر ضعفاً من السكان ضد حمى الضنك، وخلال التجارب السريرية، بلغت فعالية اللقاح 80% بعد عام واحد من إعطاء الجرعة الثانية، ويعمل معهد بوتانتان، وهو مركز أبحاث بيولوجي يقع في ساو باولو، على تطوير لقاح للوقاية من جميع الأشكال الأربعة للمرض الذي ينقله البعوض، وفي أحدث تجاربه السريرية ، التي أجريت في جميع أنحاء البرازيل في الفترة من 2013 إلى 2015، نجح اللقاح ذو الجرعة الواحدة في حماية 79.6% من أولئك الذين تم تحصينهم - بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا بحمى الضنك والذين لم يصابوا بحمى الضنك من قبل.

ولكن لقاحات حمى الضنك لها تاريخ مثير للجدل، ففي حين أن البرازيل لم تتخذ خطوات لتطعيم سكانها ضد حمى الضنك حتى الآن، فقد حاولت الفلبين تحصين الأطفال في جميع أنحاء البلاد في عام 2016، وقد سارت حملة التطعيم بشكل خاطئ للغاية، حيث تم إلقاء اللوم على اللقاح على ما لا يقل عن 10 حالات وفاة ، ويبدو أن العدد يرتفع، خصوصا خطر الإصابة بمتلازمة تسرب البلازما، وهي من المضاعفات التي تؤدي فيها الأوعية الدموية إلى تسرب السائل الأصفر الموجود في الدم، لدى الأطفال الذين لم يتعرضوا لحمى الضنك من قبل، وتركت هذه المأساة السكان حذرين بشأن لقاحات حمى الضنك الجديدة.

ولكن الخبراء متفائلون بأن الخيارات الأكثر أمانًا قادمة، حيث يقول أندريه سيكويرا، خبير الأمراض المعدية والباحث في أمراض الحميات في البرازيل: "يتم تصنيع اللقاحات الجديدة بطريقة مختلفة، لذا آمل ألا يكون لها نفس التأثير [مثل اللقاح المستخدم في الفلبين]".

المصنع الحيوي للبعوض: إصابتهم بالبكتيريا

بعوضة الزاعجة المصرية يمكن رؤيتها بالمجهر، وتجري الآن حملة لحقن البعوض وبيضه ببكتيريا الولبخية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقف تكاثر الفيروس وانتقاله، والآن تركز الحلول الأخرى على البعوض، حيث تعمل البرازيل مع البرنامج العالمي لمكافحة البعوض منذ أكثر من عقد من الزمان، وتقوم بالتعاون مع فيوكروز ببناء مصنع حيوي للبعوض، والمشروع، المسمى Wolbito، سوف ينتج بعوضًا مصابًا ببكتيريا Wolbachia، وهي بكتيريا توجد بشكل طبيعي في غالبية الحشرات (بما في ذلك الأنواع الأخرى من البعوض)، ولكن ليس في الزاعجة المصرية، وعندما يقوم العلماء بإدخال البكتيريا في بيض هذه الأنواع، فمن المفترض أن يكون لها عدد من النتائج المفيدة.

فأولاً، لم يعد الفيروس قادرًا على التكاثر داخل البعوضة المولودة من تلك البويضات، وبالتالي لا يستطيع البعوض نقل فيروس حمى الضنك، وثانيًا، الإناث التي تحمل الولبخية تنقل البكتيريا إلى نسلها، لذلك هناك تأثير مستمر، أما ثالثاً، أي ذكور معه يصنعون إناثاً يتزاوجون معها غير قادرة على وضع البيض، وعندما يتم ترسيخ بكتيريا الولبخية في تجمعات البعوض (بعد أن أطلق العلماء البعوض من المصنع وزرعوا بيضًا يحتوي على البكتيريا حول مجتمع ما) فإن ذلك يعني انخفاضًا في حالات الإصابة بحمى الضنك، من بين الأمراض الأخرى التي ينقلها البعوض، وفقًا لنيليكا مالافيج، التي تعمل في مجال مكافحة البعوض.

إسقاط الذكور المعقمين بواسطة طائرة بدون طيار

وهناك طريقة أخرى تستخدم في البرازيل للحد من تعداد الزاعجة المصرية وهي إطلاق ذكور البعوض المعقمين بالإشعاع النووي ، مما يعني أنهم لا يستطيعون تخصيب البيض، حيث يتم إطلاق الذكور، التي يتم تعقيمها في مصنعين حيويين في البرازيل، بنفس الطريقة التي يتم بها إطلاق بعوضة الولبخيا، حيث يخرج الخبراء سيرًا على الأقدام وفي السيارات، ويفتحون الحاويات في المناطق المعروفة بأنها مناطق تكاثر الزاعجة المصرية .

وبالنسبة لإحدى الشركات، كان التوصل إلى طريقة لتوزيع البعوض المعقم على نطاق أوسع بمثابة استراتيجية تستحق التطوير، وقد استخدمت الشركة الناشئة، التي تحمل اسم Birdview، في الأصل طائرات بدون طيار لإطلاق الحشرات التي تحارب الآفات الزراعية بشكل طبيعي، لتصل إلى مناطق المزارع التي كان من الصعب الوصول إليها وخفض استخدام المبيدات الحشرية على المحاصيل، أما الآن، فهي تطير بطائرات بدون طيار مزودة بأشرطة حشرات إلى الزوايا التي يصعب الوصول إليها في أحياء المدينة الضيقة.