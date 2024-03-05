برلمانية: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع خطوة هامة تعزز دوران عجلة الإنتاج

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأولويات للسلع الغذائية، الأدوية، والأعلاف، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج، وتحفيز عملية التشغيل للشركات والمصانع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن السلع الغذائية تطمئن المواطن، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنها خطوة هامة ستعزز دوران عجلة الإنتاج، وتوفر مخزون استراتيجي للحفاظ على الاستدامة.

وأشارت النائبة، إلى أن اتفاقية رأس الحكمة ساهمت في توفير تدفق كبير من السيولة الدولارية، مما أدى مباشرة إلى تأثيرها على الأسعار وتراجعها، وأدى ذلك إلى حركة نشطة في الأسواق، لذلك لابد من التأكد من توفر السلع بشكل مستمر للمواطنين بأسعار عادلة، خاصة مع وجود تلك السلع بشكل متاح في الأسواق والمعارض.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن ثقتها الكاملة في قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية، بهدف إقامة مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات، مؤكدة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشكل سريع.

جاء ذلك بعد أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و منى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".