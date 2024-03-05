عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تدعم مساعي الصومال للحفاظ على وحدة أراضيه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، دعم مصر لكافة مساعي الصومال في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

أشار وزير الخارجية خلال استقباله القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على محمد عمر في القاهرة، إلى اهتمام مصر البالغ باستقرار منطقة القرن الأفريقي، ومتابعتها الحثيثة للتطورات والتحديات المختلفة التي تواجهها. 

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، شدد "شكري" على دعم مصر كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقى باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري. 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن "شكري" والقائم بأعمال وزير خارجية الصومال أكدا خلال اللقاء على حرص الجانبين على استمرار مستوى التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة.

وأضاف "أبوزيد" أن وزير الخارجية تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وسياسة التجويع واستهداف المدنيين وتعطيل قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار قبل شهر رمضان لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

أوضح أن الجانبين تشاورا وتبادلا الرؤى حول التطورات على الساحة السودانية وأولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانبان على ضرورة  اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان، ووضع حد للخسائر التي يتكبدها الشعب السوداني الشقيق. 

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك للتوصل لتسوية للأزمات المتلاحقة التي تحيط بالمنطقة العربية في أسرع وقت، أخذاً في الاعتبار ما يحيط بالمشهد من تعقيدات تفرض على الجميع ضرورة التعامل بمسئولية وبمقاربة شاملة مع الأزمات الراهنة وتبعاتها الإنسانية.

وفي هذا السياق، أستعرض الوزير شكرى التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، والتي تُعد نتاجاً لأزمة قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى، وهو ما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً اتصالاً بمخاطر توسيع رقعة الصراع فى الإقليم. 

ومن جانبه، أعرب المسئول الصومالي عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكداً على حرص بلاده على متابعة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالقرن الإفريقى والقارة الافريقية بشكل عام، والعمل على الحفاظ على أمن واستقرار المجرى الملاحي للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات المصرية الصومالية يملى على الدولتين تعزيز أوصر التعاون فيما بينهما.

وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري سامح شكري القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على محمد عمر منطقة القرن الأفريقي وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

ترشيحاتنا

تعرف على ثواب تكرار إلقاء السلام

رئيس وزراء المجر: هيمنة الغرب انتهت .. ونظام عالمي جديد يتشكل الآن

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بعمل عسكري ضد لبنان

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الحبس والغرامة.. المخالفون بالبناء على الأراضي الزراعية أمام الدستورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| صور من كواليس مسلسل "حق عرب"

إطلالة تكشف عن مرض داليا مصطفى| شاهد

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ