بـ500 ألف جنيه.. محافظ سوهاج يشهد تسليم كوبونات مواد غذائية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم كوبونات مواد غذائية بقيمة إجمالية 500 الف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وذلك بحضور عمران أحمد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي لمنطقة جنوب الصعيد، ويحيى فراج رئيس قطاع البنك بسوهاج، وعلاء متولي مدير عام المشروعات بقطاع سوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة إختيار الفئات المستحقة بكل دقة وعناية؛ ضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس قطاع البنك الزراعي بمنطقة جنوب الصعيد أن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموع من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.