15 حلقة من 30 .. ياسر جلال يفجر مفاجأة عن مسلسل جودر

كشف الفنان الكبير ياسر جلال، تفاصيل جديدة عن مسلسل جودر، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني ملحمة لألف ليلة وليلة، ويعرض في موسم رمضان 2024.

وأضاف ياسر جلال، مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا العمل الفني يشارك فيه كوكبة من الفنانين الكبار وآخرين خلف الكاميرا، مشيرا إلى أن المسلسل 30 حلقة وسيتم عرض 15 حلقة فقط في شهر رمضان 2024.

وتابع الفنان الكبير ياسر جلال: أقدم التحية إلى الشركة المتحدة على تحمسها ورعايتها لمسلسل جودر، لافتا إلى أن اقدم مراحل عمرية مختلفة لشخصية جودر، من سن 30 عاما.