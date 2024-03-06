بـ توب أسود أنيق.. ندى بسيوني تظهر عبر إنستجرام بإطلالة شبابية|شاهد

حرصت النجمة ندي بسيوني علي مشاركة متابعيها بصورة من أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبدت ندي بإطلالة شبابية مُرتدية توب أنيق باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلاً علي كتفيها، مع مكياج ناعم أبرز جمال ورقة ملامحها وأعطاها “لوك” هادئاً وساحرًا.







أحدث أعمال الفنانة ندى بسيوني

وشاركت الفنانة ندى بسيوني مع أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة “سينرجي”، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، وندى بسيوني، ودنيا المصرى، ونور إيهاب، ومحمد مهران، ونهال عنبر صبري عبد المنعم، ومفيد عاشور، وأيمن عزب، ومحمود الشرقاوى، وعدد آخر من الفنانين.