بعد 9 أشهر من ترأسه الحكومة.. استقالة رئيس وزراء بلغاريا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف استقالته كما كان مقررا بعد 9 أشهر على ترؤسه الحكومة، مما يفتح الباب أمام شريكه في الائتلاف لقيادة البلاد.

وقالت الحكومة إن خطاب استقالة دينكوف قدم إلى البرلمان يوم الثلاثاء. ولم يتضح على الفور متى سيصوت البرلمان على استقالة دينكوف والحكومة التي يقودها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال دينكوف في خطاب مساء الثلاثاء: "ستواصل الحكومة أعمالها حتى يتم انتخاب حكومة جديدة".

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة نائبة رئيس الوزراء السابقة ماريا جابرييل، من حزب "جيرب" (يمين الوسط)، لخلافة دينكوف.

ومن المقرر أن يصبح دينكوف، من حزب "نواصل التغيير" الوسطي، نائبا لجابرييل.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، توصل المعسكران السياسيان اللذان خرجا على القمة إلى اتفاق لتقاسم السلطة يتم فيه تناوب منصب رئيس الوزراء.

لذا في الأيام المقبلة يمكنهما تحديد ما إذا كانت بلغاريا ستحصل على حكومة جديدة، وما إذا كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة ستُعقد في يونيو مع انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد في 9 يونيو.