اليوم.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

تعقد اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتشهد أعمال الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، تسلم رئاسة الدورة للجمهورية الموريتانية، من المملكة المغربية رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية.

وتبحث أعمال الدورة الأوضاع في المنطقة العربية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني باعتبار أن القضية الفلسطينة هى قضية العرب المركزية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة باثرها، والتحضير لجدول أعمال القمة العربية 33 والمقرر عقدها بالمملكة البحرينية مايو القادم، وبحث ما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل دعم السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا، وغيرها من قضايا المنطقة.