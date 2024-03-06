عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتشهد أعمال الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، تسلم رئاسة الدورة للجمهورية الموريتانية، من المملكة المغربية رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية.

وتبحث أعمال الدورة الأوضاع في المنطقة العربية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني باعتبار أن القضية الفلسطينة هى قضية العرب المركزية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة باثرها، والتحضير لجدول أعمال القمة العربية 33  والمقرر عقدها بالمملكة البحرينية مايو القادم، وبحث ما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل دعم السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا، وغيرها من قضايا المنطقة.

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأمانة العامة للجامعة العربية الجامعة العربية العدوان الغاشم على قطاع غزة المملكة البحرينية تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

الحكومة تعلن أسعار الدولار والذهب والعملات الاجنبية

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

أول تعليق من البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 6 % دفعة واحدة

ترشيحاتنا

المستقلين الجدد: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري

بيان تحذيري مشترك من أستراليا ودول آسيان بشأن التحركات في بحر الصين الجنوبي

البنك المركزي: قرار سعر الفائدة يتفق مع السياسات النقدية المعلنة

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

"الوزراء" يستعرض الاتجاهات الحديثة للإعلام الرقمي مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي

هجوم إلكتروني ولا اختراق.. مصدر في «ميتا» يكشف سر تعطل فيسبوك وإنستجرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع إدمان الحب

احذر من علامات إدمان الحب.. تعرف عليها

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ