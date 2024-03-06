أحد أهم الملتقيات الإبداعية في العالم.. تفاصيل سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

كشف الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، تفاصيل سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، قائلا: إنه حدث سنوي يقام منذ 28 عاما، مشيرا إلى أن الحدث عبارة عن استضافة فنانين مصريين وأجانب على مدار 50 يوما بداية من شهر يناير.

وأضاف الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن هذا الحدث كان بهدف إعادة إحياء النحت على الجرانيت فى إعادة للفنون المصرية القديمة أو تحديد النحت على هذا النوع من الصخور.

وتابع الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، أن كانت فلسفة المكان في أسوان، والتي هي المصدر الرئيسي لكل منحوتات الجرانيت الموجودة فى الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أن الحدث يتضمن مجموعة من الأنشطة أهمها أن الفنانين المشاركين جميعا يتم تنظيم رحلة لهم بمدينة الأقصر ويتعرفون على التاريخ المصري القديم وزارة المتاحف هناك.