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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كوثر محمود تتفقد عدد من المنشآت الصحية ومعاهد الرعاية الفنية للتمريض

صدى البلد

زارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية و عضو مجلس الشيوخ، محافظة الأقصر، إحدى محافظات التأمين الصحى الشامل، وتفقدت عدد من المنشأت الصحية، ومعاهد الرعاية الفنية للتمريض بمحافظة الأقصر  وذلك لمتابعة العملية التعليمية الخاصة بطلاب التمريض.

وقامت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمتابعة البرامج التدريبية لرؤساء التمريض بالمنشأت الصحية وتمريض الرعاية الأولية وتمريض الطوارئ، كما تابعت البرامج التدريبية لمديري وأعضاء هيئة التدريس بمعاهد رعاية الفنية للتمريض.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أنه تم متابعة البرنامج التدريبي الخاص بالقابلات و المؤهلين بشكل كامل للمشاركة في المبادرة الرئاسية الالف يوم الذهبية، كما تم متابعة الأداء التمريضي بالمنشأت الصحية وتجهيز أفراد هيئة التمريض للاعتماد بمستشفى الكرنك.

مقابلات شخصية لاختيار 5 مديرين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض

وقالت نقيب التمريض، إن الجولة تضمنت إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 5 مديرين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض، واختيار 6 رؤساء تمريض لوحدات و مراكز الصحية بالمحافظة و عضو لإدارة التمريض الفرع. 
وشهدت نقيب التمريض خلال جولتها بمحافظة الأقصر، مسابقة أوائل الطلاب لمعاهد رعاية الفنية للتمريض وتكريم أوائل الطلاب والمدرس المثالي، كما تضمنت الجولة تكريم أفراد هيئة التمريض بوحدة طب أسرة الاقصر الدولي و ذلك لحصولهم علي الاعتماد لمدة 3 سنوات .
و علي هامش الزيارة، التقت الدكتورة كوثر محمود، بالمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والذي أشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل كما أشاد بمنظومة التعليم الفني و المعاهد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، أشادت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فى تطوير المنظومة الصحية، كما أشادت بالدور البارز للدكتور أحمدالسبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظات.

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