صناعة النواب: تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق يشجع الاستثمار

قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة اليوم بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة مهمة جدًا وستشجع الاستثمار الصناعي في مصر بشكل كبير جدًا.

وأضاف السلاب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن توحيد سعر الصرف من أهم العوامل التي تؤثر على زيادة الاستثمارات الصناعية، متابعا: "عندما يكون هناك سعران للدولار فإن ذلك يقلل من حركة الاستثمارات، لكن توحيد سعر الصرف اليوم سيسهم في وجود رؤية واضحة للاستثمار والاقتصاد الوطني".

الصناعة

وأشار إلى أن كل قرارات الحكومة اليوم ستجعل قطاع الصناعة يستقر بشكل أكبر، كما أن الإفراج عن جزء كبير جدًا من مدخلات الإنتاج سيسهم بشكل كبير في تحسين الأجواء خصوصا أنها كانت تمثل عائقًا كبيرًا للمصنع الذي كان يلجأ للسوق الموازية للحصول على الدولار بأسعار عالية.