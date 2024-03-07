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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نقص الحديد فى الجسم الأسباب والأعراض والعلاج والمخاطر

نقص الحديد
نقص الحديد

نقص الحديد في الجسم (نقص الحديد أو فقر الدم) هو حالة شائعة تحدث عندما يكون مستوى الحديد في الجسم منخفضًا. 

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة فى تصريحات خاصة الصدى البلد، يعتبر الحديد أحد المعادن الهامة للجسم؛ حيث يلعب دورًا حاسمًا في تكوين الهيموغلوبين، وهو جزء من خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة.

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أسباب نقص الحديد

قلة استهلاك الحديد في الغذاء الذي يحتوي على مصادر غنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات والسبانخ.
فقدان الحديد الناتج عن النزيف المستمر، مثل النزيف الحاد أو النزيف الناتج عن الدورة الشهرية للمرأة.
الحمل والرضاعة، حيث يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من الحديد لدعم نمو الجنين وإنتاج الحليب الأم.
الاضطرابات الهضمية مثل مرض القرحة الهضمية والقولون العصبي والتهاب الأمعاء.


أعراض نقص الحديد

التعب والضعف والشعور بالإجهاد الشديد.
ضيق التنفس والخفقان وزيادة ضربات القلب.
صعوبة التركيز والخلل في الذاكرة.
الشحوب في لون الجلد والأظافر الهشة وتساقط الشعر.
فقدان الشهية والشهية للتربص الغريبة مثل الرغبة في تناول الثلج.


علاج نقص الحديد

تناول مصادر غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات والسبانخ. يفضل تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين C لزيادة امتصاص الحديد.
استخدام مكملات الحديد الموصوفة من قبل الطبيب عند الحاجة.
عند الحمل أو الرضاعة، يمكن أن يصف الطبيب مكملات الحديد الإضافية لتلبية الاحتياجات الزائدة.
في بعض الحالات الشديدة، قد يتطلب الأمر علاجًا بالحديد عبر الوريد.


مخاطر نقص الحديد

انخفاض المناعة وزيادة عرضة الجسم للإصابة بالعدوى.
تأثير سلبي على الأداء العقلي والتركيز والأداء العام.
زيادة خطر الوفاة لدى الأمهات الحوامل وزيادة خطر الولادة المبكرةوانخفاض وزن الوليد.
تأثير سلبي على النمو والتطور العقلي والجسدي لدى الأطفال.
زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل فشل القلب وضمور الأعضاء.
إذا كان لديك اشتباه في وجود نقص الحديد في جسمك، يجب عليك استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد التشخيص الصحيح. يمكن للطبيب وصف العلاج المناسب بناءً على درجة وسبب نقص الحديد.

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