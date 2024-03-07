استشهاد 17 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمنزلين بالنصيرات ودير البلح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي متصاعد دائما بحق المدنيين الفلسطينيين، وصبيحة هذا اليوم وخلال ساعات الفجر الأولى قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأرضا زراعية في المنطقة الشرقية لمحافظة رفح.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة، أن هذه الغارات القوية والعنيفة تسببت بدمار منزل بشكل كبير وأحدث حفرات عميقة في الأراضي الزراعية التي تعرض لهذا القصف الإسرائيلي المتصاعد.

وأكد أنه خلال ساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بلدة دير البلد، ومنزل آخر في مخيم النصيرات في ذات المحافظة، هذا القصف أدى لاستشهاد 17 فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أنه من ضمن أعداد الشهداء الذين ارتقوا خلال ساعات الليل 5 شهداء كانوا ضمن مجموعة من المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات إلى منطقة شمال وادي غزة، حينما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار صوبهم أدى لارتقاء 5 شهداء.

وأوضح أنه من الواضح من هذه الاستهدافات وخاصة للمواطنين الذين يتجمهرون في انتظار وصول المساعدات في المناطق الشمالية لوادي غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد ويدير حرب الجوع بالإضافة إلى العدوان من الطائرات الحربية الإسرائيلية.