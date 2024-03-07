غصب عنهم.. أعلام فلسطين ترفرف أمام سفارة إسرائيل في واشنطن.. صور

وثق نشطاء بالصور ومقاطع الفيديو رفع أعلام فلسطين خارج سفارة إسرائيل في واشنطن تنديدا بالحرب على غزة.

وقام أحد أفراد الجيش الأمربكي بإشعال النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم الولايات المتحدة للحرب على المدنيين.

ومنذ إشعال الجندي الأمريكي آرون بوشتل النار في نفسه احتجاجا على الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، ترفرف مئات الأعلام الفلسطينية خارج السفارة الإسرائيلية، ولا تستطيع السفارة منع دبلوماسييها وموظفيها من رؤية الأعلام الفلسطينية وهي ترفرف خارج سفارتهم على مدار الساعة.

وتقع سفارة إسرائيل مقابل السفارة الصينية، في إحدى أرقى مناطق العاصمة في شمالها الغربي، وتجاورها في نفس الشارع عدة سفارات منها سفارات دول عربية مثل مصر والأردن والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وبدأت فكرة الاعتصام عندما تجمع المئات لتأبين آرون بوشتل بحمل الشموع ووضع ورود وزهور، فيما اعتبروه نصبا تذكاريا رمزيا في المكان الذي شهد وفاته، إلا أنه وفي اليوم التالي، اكتشف بعض النشطاء قيام أمن السفارة الإسرائيلية بإزالة ذلك النصب التذكاري الرمزي والبسيط.