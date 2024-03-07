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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة 750 الف جنيه

محافظ الدقهلية يسلم 15 ألف كوبون مشتريات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية|صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس تسليم 15 الف كوبون مشتريات مواد غذائية بقيمة 750 الف جنيه لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية مقدمه من البنك الزراعي المصري ، سيتم توزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وسيتم صرف هذه الكوبونات عن طريق منافذ بيع وزارة التموين في مختلف المراكز والمدن والاحياء .
جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالحميد الشابوري رئيس البنك الزراعي لمنطقة شرق الدلتا ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.
وأكد " مختار" علي أن رئيس الجمهورية أمر بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر .
وقال " المحافظ " أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي علي دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية بالدقهليه من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي وصرف مساعدات نقديه وعينيه وغيرها .
وثمن " مختار " الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي وتقديره لمسئولياته المجتمعية تجاه المواطنين من أهالينا الاكثر احتياجا وخاصة مع حلول شهر مضان المبارك ، كما ثمن دور وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

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البنك الزراعي المصري الدكتور أيمن مختار المجتمع المدني رئيس البنك الزراعى رئيس الجمهورية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه منطقة شرق الدلتا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة

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