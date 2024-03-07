إصابة 5 تلاميذ في تصادم ميكروباص وملاكي بأكتوبر

أصيب 5 تلاميذ في الجيزة، بإصابات متفرقة جراء تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بمنطقة أكتوبر، وتم تقديم العلاج اللازم للتلاميذ في سيارات الإسعاف.

تصادم ملاكي وميكروباص في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي تضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص تابع لإحدى المدارس، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة مصحوبة بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وحدوث تهشم في واجهة السيارة الملاكي وجانب السيارة الميكروباص، وكذا إصابة 5 تلاميذ بإصابات طفيفة.

وتم تقديم الاسعافات اللازمة للتلاميذ، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.