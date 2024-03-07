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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم طلاب جامعة بنها الفائزين فى بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها  لشئون التعليم والطلاب ، الفائزين فى بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات للمرة الثانية.


وأ كد الدكتور تامر سمير أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.


ونقل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تهنئة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها للطلاب الفائزين بالبطولة ، معربا عن سعادته بتميز الطلاب ومشاركتهم فى المسابقات والفعاليات المختلفة.
يذكر أن منتخب جامعة بنها لخماسي كرة القدم فاز للمرة الثانية على التوالى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية للجامعات العربية والتى نظمتها جامعة جنوب الوادي.


وفاز فريق الجامعة بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق جامعة حلوان بعدد 5 أهداف مقابل 3 أهداف بينما حصل الطالب علي عبد الله من جامعة بنها على كاس أفضل حارس مرمى ، والطالب إسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الجامعات المصرية الميدالية الذهبية خماسي كرة القدم

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