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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصفية 7 من إرهابيي «أنصار التوحيد»| بيان هام من وزارة الدفاع السورية

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت وزارة الدفاع السورية أن وحدة من القوات المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي تشتبك مع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاولت التسلل والاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية.

وأشارت الوزارة في بيان لها الي ان أفراد التنظيم الإرهابي سقط بين قتيل وجريح حيث القت القبض على أحد عناصر المجموعة الإرهابية.

ونفذت وحدات الجيش العربي السوري ‏ العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي عملية نوعية استهدفت بها  عدة مجموعات من إرهابيي "جبهة النصرة" وعدد من آلياتهم في محيط الفوج 111 ومحيط مدينة دارة عزة غرب حلب بضربات متتالية بأكثر من 10 طائرات مسيّرة انتحارية FPV وما تزال العملية مستمرة حتى اللحظة.

كما استهدفت أيضا طائرة مسيّرة انتحارية FPV تابعة للجيش السوري  مجموعة من إرهابيي "جبهة النصرة" و"أنصار التوحيد" في محيط قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب.

كما تم اعلان ‏مقتــل 7 إرهابيين من إرهابيي "أنصار التوحيد" وإصابة نحو 14 آخرين خلال الغارات الجوية الأخيرة على مواقع ومعسكر تدريب للإرهابيين في محيط قرية بسنقول بريف إدلب الجنوبي.
 

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