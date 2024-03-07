عملات وتماثيل.. الأمن يضبط أعدادا كبيرة من الآثار داخل شركة بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (صاحب ومدير شركة للصناعة واستصلاح الأراضى–كائنة بمحافظة الغربية) بحيازة العديد من القطع الأثرية بمقر شركته المشار إليها بقصد الإتجار فيها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة ، وبحوزته (458 عملة معدنية مختلفة الأحجام تعود لعصور تاريخية مختلفة – 22 قطعة فخارية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الفرعونى – 17 تمثال تعود للعصر الفرعونى أشكال وأحجام مختلفة – عدد 2 تميمة صغيرة الحجم تعود للعصر الفرعونى – مكحلة بالقطعة المعدنية الخاصة بها متوسطة الحجم – عقد من الأحجار مطعم بالخشب تعود للعصر الفرعونى" جميعهم يشتبه فى أثريتهم" ، جهاز استشعار للكشف عن الآثار والذهب والمعادن النفيسة فى باطن الأرض – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.