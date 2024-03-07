كولر يراهن على ثلاثي الأهلي أمام الزمالك بتعليمات واضحة

نهائي كأس مصر

كشفت تقارير صحفية، أنه في اليوم الأخير للتحضيرات قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يتركز الاهتمام حول استراتيجية المدرب السويسري مارسيل كولرعلى ثلاثة لاعبين رئيسيين في هذه المباراة؛ علي معلول ومروان عطية وإمام عاشور.

وأشارت تقارير إلي أن كولر، طلب من معلول استغلال المساحات التي يتركها ظهير الزمالك الأيمن عمر جابر، مستغلاً قدرته الهجومية، بينما يطلب من مروان عطية الانتباه لخطورة صانع الألعاب في صفوف الزمالك عبد الله السعيد وعدم ترك مساحات له.

أما بالنسبة لـ إمام عاشور، فيحثه كولر على التركيز الشديد والتسديد الدقيق من خارج منطقة الجزاء، مستفيدًا من قدرته على التسديد ومهاراته الفنية، مع التحذير من الانشغال بجمهور الفريق الخصم.

بهذه الاستعدادات الجادة، يأمل الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة وتحقيق لقب كأس مصر