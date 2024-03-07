عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس مصر

كولر يراهن على ثلاثي الأهلي أمام الزمالك بتعليمات واضحة

إمام عاشور
إمام عاشور

كشفت تقارير صحفية، أنه في اليوم الأخير للتحضيرات قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يتركز الاهتمام حول استراتيجية المدرب السويسري مارسيل كولرعلى ثلاثة لاعبين رئيسيين في هذه المباراة؛ علي معلول ومروان عطية وإمام عاشور.

وأشارت تقارير إلي أن كولر، طلب من معلول استغلال المساحات التي يتركها ظهير الزمالك الأيمن عمر جابر، مستغلاً قدرته الهجومية، بينما يطلب من مروان عطية الانتباه لخطورة صانع الألعاب في صفوف الزمالك عبد الله السعيد وعدم ترك مساحات له.

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

بالأسماء.. غيابات لاعبي الأهلي والزمالك عن نهائي الكأس

أما بالنسبة لـ إمام عاشور، فيحثه كولر على التركيز الشديد والتسديد الدقيق من خارج منطقة الجزاء، مستفيدًا من قدرته على التسديد ومهاراته الفنية، مع التحذير من الانشغال بجمهور الفريق الخصم.

بهذه الاستعدادات الجادة، يأمل الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة وتحقيق لقب كأس مصر

الأهلي والزمالك السويسري مارسيل كولر عبد الله السعيد علي معلول عمر جابر نهائي كأس مص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

موضوعات متعلقة

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

بالأسماء.. غيابات لاعبي الأهلي والزمالك عن نهائي الكأس

كولر يحظر السوشيال ميديا عن لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

بداية من الموسم المقبل.. تفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

قبل معسكر المنتخب.. تفاصيل مكالمة حسام حسن مع محمد صلاح

محمد عبدالجليل يحدد أنسب لاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

مفاجأة.. غياب 10 لاعبين عن الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

تنفذ اليوم.. هدية حكومية بشأن أسعار السلع بعد قرار المركزي| مدبولي يكشف التفاصيل

مدبولي: الحكومة حريصة على سرعة وصول السلع للأسواق لزيادة الكميات المعروضة

رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي نتيجة جهد كبير في متابعة الأسواق

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

توقع حفض التضخم .. جيه.بي مورجان يوصي بشراء أذون خزانة مصرية

عملات وتماثيل.. الأمن يضبط أعدادا كبيرة من الآثار داخل شركة بالغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ