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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. غيابات لاعبي الأهلي والزمالك عن نهائي الكأس

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يُعاني الفريقان من غيابات مؤثرة تؤثر على تشكيلتهما. 

فيما يلي قائمة بالغيابات المعلنة لكل فريق:

غيابات الأهلي:

  1. محمد الشناوي (بسبب الإصابة)
  2. وسام أبو علي (بسبب الإصابة)
  3. ياسر إبراهيم (بسبب الإصابة)
  4. أليو ديانج (بسبب الإصابة)
  5. محمد الضاوي كريستو (بسبب الإصابة)
  6. أحمد عبد القادر (لأسباب فنية)
  7. كريم الدبيس (لأسباب فنية)
  8. محمود متولي (لأسباب فنية)
  9. أحمد نبيل كوكا (بسبب الإصابة)

غيابات الزمالك:

  1. محمود حمدي الونش (بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي)
  2. محمد عبد الشافي (بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي)
  3. السنغالي إبراهيما نداي (بسبب مزق في العضلة الضامة)
  4. ياسر حمد (لأسباب فنية)
  5. مهاب ياسر (لأسباب فنية)
  6. محمد عاطف (لأسباب فنية)
  7. ترافيس موتيابا (لأسباب فنية)
  8. سيف فاروق جعفر (لأسباب فنية)
  9. زياد كمال (لأسباب فنية)

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

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