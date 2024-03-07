مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة تُحضرها إدارة الأهلي لنهائي كأس مصر أمام الزمالك، حيث يعتزم المدير الفني مارسيل كولر استخدام إحدى الصفقات الجديدة التي انضمت إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية للظهور في المباراة الهامة.

وأوضح شوبير، في تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على قناة "أون سبورت"، أن اللاعب عمر كمال عبد الواحد، الذي انضم حديثًا للأهلي، قد يكون جزءًا من التشكيلة الأساسية في مباراة النهائي أمام الزمالك.

وقال إن كولر يعتقد بقدرات كمال وقد يمنحه الفرصة للمشاركة، مشيرًا إلى أن لاعبين آخرين مثل رضا سليم، وكريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة قد يحظون بفرصة المشاركة أيضًا في اللقاء الحاسم.

يُذكر أن المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد، الجمعة، على استاد "الأول بارك" بالرياض.