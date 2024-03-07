مؤسس ائتلاف أولياء الأمور تهنئ الأمهات بمناسبة يوم المرأة العالمي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا قدمت خلاله التهنئة للمرأة المصرية بشكل خاص، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام.

وقال مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في بيانها، "في اليوم العالمي للمرأة، أحب أشكر كل أم علي كم المسؤليات والأدوار التي تقوم بيها لأبنائها، بداية من رعايتهم وتربيتهم إلى المذاكرة والمتابعة والرياضة وكل ما يخص أبنائها، بالإضافة إلي عملها اللي بتقوم بيه، كل الحب والتحية ليهم في اليوم العالمي للمرأة.. دمتم بكل خير علي كل ماتقدموا لأسركم ودوركم الكبير".

كما قدمت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور التحية والتقدير للأمهات من أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وذلك علي المجهود الكبير مع أبنائهم ، بداية من متابعة مدارسهم والمناهج والمذاكرة والامتحانات، مستطرده: "كأن الأمهات هما اللي بيدرسوا، حفظوا المنهم من كتر ما بيذاكروا لأبنائهم خاصة تلاميذ المراحل الأولي في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية".

وشددت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، علي الأهالي ضرورة تنظيم أوقات أبنائهم في شهر رمضان الكريم، فيما يتعلق بمذاكرة ومراجعة الدروس، خاصة لطلاب الشهادات، حتي لا تتراكم عليهم، وتهيئة المناخ المناسب لهم، بحيث يستمتع الطلاب بشهر رمضان من ناحية ومتابعة دراستهم من ناحية أخري.