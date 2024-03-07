كلفتها ملايين.. مراهقة تجري 100 عملية تجميل لسبب صادم

صدمت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، أنفقت 4 ملايين يوان (563 ألف دولار أمريكي) أي حوالي 30 مليون جنيه، على الجراحة التجميلية على مدار خمس سنوات في محاولة لتبدو وكأنها نجمة تمثيل، وسائل التواصل الاجتماعي في البر الرئيسي.

كانت تشو تشونا، من مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، مهووسة بإجراء عمليات التجميل منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها لأنها أرادت أن تكون جميلة مثل الممثلة الصينية المفضلة لديها، إستير يو، وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة.

وذكرت صحيفة توتياو نيوز أن تشو أجرت أكثر من 100 عملية جراحية، دفع والديها تكاليفها كلها.

منذ أيام دراستها، كانت تشعر بالقلق والاكتئاب بشأن مظهرها، وشعرت بعدم الارتياح عندما قال أقاربها وأصدقاؤها إنها لا تبدو مثل والدتها الجذابة.