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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام الداخلة بالوادي الجديد ينظم ندوة تثقيفية بمناسبة "يوم المرأة المصرية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، اليوم ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية تحت عنوان " المرأة المصرية وتاريخ حافل بالتضحية والعطاء وذلك  بهدف تسليط الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا وتقديرا  وعرفانا بالدور الذي تؤديه المرأة المصرية في مختلف المجالات والمكانة التي تستحقها.

 عقدت الندوة بمركز شباب قرية القلمون بمركز الداخلة ، وشارك فيها مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز  الداخلة أنصاف عبدالله علي ، وحضرها لفيف من القيادات النسائية بالمحافظة وعدد من السيدات و طالبات الجامع.ة
في البداية قالت أنصاف عبدالله مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة : أن مصر تحتفل كل عام في السادس عشر من شهر مارس بيوم المرأة المصرية تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطاني وشجاعتها ومشاركتها في ثورة  ١٩١٩ ووقوفها في وجه الغاصبين ، حيث  شاركت أكثر من ٣٠٠ إمرأة بقيادة المناضلة هدى شعراوي ورفعن خلال مشاركتهن أعلاما مطبوع عليها شعار الهلال مع الصليب لتدل على وحدة المصريين ضد الاحتلال وسقطت العديد من الشهيدات المصريات المناضلات ، مشيرة الى أن ١٦ مارس شهد أيضا العديد من الإنجازات لصالح المرأة حيث أعلن عن تأسيس أول إتحاد نسائي في مصر في ١٦ مارس ١٩٢٣ ، وبعدها بسنوات وتحديدا في ١٦ مارس ١٩٢٨ إلتحقت أول دفعة من الفتيات بجامعة القاهرة ، كما تحتفل مصر ودول العالم باليوم العالمي للمرأة في ٨ مارس من كل عام وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحد ، وأكدت أن المرأة المصرية
إستطاعت خلال السنوات  الماضية وعلى مدار التاريخ أن تثبت نفسها في مختلف المجالات .


وأكدت انصاف عبدالله أن المرأة المصرية حققت العديد من الإنجازات والمكتسبات خلال السنوات الأخيرة بفضل القيادة السياسية المؤمنة بحقوق المرأة ودورها وأهمية مشاركتها في المجتمع ، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في الحكومة وفي البرلمان وفي القضاء ، بالاضافة إلى نواب الوزراء والمحافظين ، وأثبتت المرأة بالفعل كفاءة وجدارة في هذه المواقع كافة ، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات سياسية وإقتصادية وإجتماعية خلال الحقبة السياسية الحالية غير مسبوقة من قبل.

محاضرة توعوية تثقيفية للعاملين بجامعة الوادي الجديد

 
وأضافت انصاف عبدالله قائلة : المرأة المصرية التي كان لها دور بارز  في مختلف مجالات الحياة منذ فجر التاريخ ، كانت تحتاج بالفعل للدعم والمساندة والتمكين ولزيادة العدد في المشاركة في جميع مجالات الحياة ، وهو ما تحقق لها بالفعل ، مشيرة الى أن هذا الدعم والتمكين والمساندة من قبل القيادة السياسية لم يأت من فراغ وإنما لكون المرأة أثبتت دورها في المجتمع وبرهنت على أنها تستحق ثقة القيادة السياسية بتحقيق نجاحات ظاهرة في مختلف المواقع القيادية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة. 
ولفتت انصاف عبدالله إلى أن المرأة الواحاتية في محافظة الوادي الجديد أيضا واكبت هذه التطورات سواء على مستوى التمكين في مختلف المجالات وكذلك على مستوى إثبات جدارتها ، حيث تولت المرأة هنا منصب نائب المحافظ. 
وإختتمت أنصاف عبدالله حديثها قائلة : المرأة المصرية معين لاينضب وأيقونة تستحق الدعم والمساندة ولإزالت تتطلع للمزيد٠

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الاستعمار البريطاني الاحتفال بيوم المرأة المصرية اعلام القيادات النسائية القومى للمرأة القيادة السياسية المحافظين

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