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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على الخريطة البرامجية لمحطة راديو إنرجي خلال شهر رمضان 2024

برامج إنرجي
برامج إنرجي

كشف راديو إنرجي 92.1، عن الخريطة البرامجية لشهر  رمضان 2024، التي تضم مجموعة من البرامج المختلفة التي يقدمها مذيعي المحطة.


تضم الخريطة البرامجية لراديو إنرجي في رمضان عدد من البرامج المعتادة كل عام وأبرزها "كأس إنرجي للدراما" للموسم الثامن على التوالي، كما ينضم للمحطة أعضاء جدد أبرزهم الكاتب عمر طاهر.

وجاءت قائمة البرامج والمواعيد على النحو التالي:

 برنامج "صوم بإنرجي" تقديم سلمي قاسم من الأحد للخميس الساعة الثامنة صباحاً.

برنامج "عز الصيام" مع منة عامر و سارة المنذر من الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف يوميا في تمام الساعة 2.30 مساء.

برنامج "ليفل الوحش" مع وائل منصور من الأحد للخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

برنامج "كأس إنرجي للدراما" الموسم الثامن مع محمد طارق أضا من الأحد للخميس الساعة العاشرة والنصف مساءً.

برنامج "تخت أمرك" مع أحمد عدلي يومياً الساعة الثانية عشر صباحاً. 
 

راديو إنرجي 92 1 رمضان 2024 برامج رمضان 2024

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