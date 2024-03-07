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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة شخص بها طلق ناري بالبطن في ظروف غامضة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة شخص مصابا بطلق نارى بالبطن  باحدى الاراضى الزراعية باحدى قرى تمى الامديد.


تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مركز  شرطة تمى الامديد يفيد بالعثور 
على جثه  بأرض زراعيه بعزبة عفت ظفر تمى الامديد بها طلق نارى بالبطن فى ظروف غامضة. 


وتبين من التحريات والفحص أن الجثة لشخص يدعى عطيه محمد حسن إسماعيل 34 عاما مقيم الوسطاني بدمياط وعثر على جثته وبها طلق نارى بالبطن .


تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة ، فيما  تكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته.
 

الأجهزة الامنية النيابة العامة بمحافظة الدقهلية كشف غموض مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة تمى الأمديد مديرية أمن محافظة الدقهلية مباحث

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