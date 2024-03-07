العثور على جثة شخص بها طلق ناري بالبطن في ظروف غامضة بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة شخص مصابا بطلق نارى بالبطن باحدى الاراضى الزراعية باحدى قرى تمى الامديد.



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة تمى الامديد يفيد بالعثور

على جثه بأرض زراعيه بعزبة عفت ظفر تمى الامديد بها طلق نارى بالبطن فى ظروف غامضة.



وتبين من التحريات والفحص أن الجثة لشخص يدعى عطيه محمد حسن إسماعيل 34 عاما مقيم الوسطاني بدمياط وعثر على جثته وبها طلق نارى بالبطن .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة ، فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته.

