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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سارة حازم: كأس مصر "قمة بروح مختلفة" بين الأهلي والزمالك في السعودية.. فيديو

سارة حازم
سارة حازم

علقت الإعلامية سارة حازم، علي مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي ستقام مساء غدًا في المملكة العربية السعودية.

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أضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون": "كأس مصر قمة بروح مختلفة بين الأهلي والزمالك في السعودية".

 

وأشارت إلى أنه سيتم إذاعة المباراة حصريًا علي فضائية أون تايم سبورت، وإم بي سي مصر في بث مشترك.

 

وأوضحت أن المباراة بروح مختلفة بعد زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لأول مرة وتم وصف هذا اللقاء بالتاريخي، مشيرة إلى أن الخطيب دعا مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لزيارة النادي الأهلي.

 

وتابعت: "الأمر متوقفش على كده.. من أيام تم حل أزمة كهربا مع الزمالك.. والقضية دي كانت شاحنة الأجواء بين الجماهير.. وكهربا أخيرا سدد الغرامة لنادي الزمالك".

 

وواصلت: "امبارح كمان.. اجتمع مجلس إدارتي الأهلي والزمالك في السعودية.. وانتشرت على السوشيال ميديا صورة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وخالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي من مجلس إدارة النادي الأهلي في سهرة جميلة قبل نهائي كأس مصر".

سارة حازم الأهلى

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