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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سارة حازم تھاجم جماعة الإخوان.. وتؤكد: تحالفت مع إسرائيل ضد مصر

سارة حازم
سارة حازم

هاجمت الإعلامية سارة حازم طه، جماعة الإخوان الإرهابية بسبب سعيها للنيل من مصر بشتى الطرق منها التحالف مع دول الاحتلال الأسرائيلى معقبة :"الإثنين أصبحا فريق ضد مصر".


وأوضحت سارة حازم خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن  ججماعة الأخوان الارھابية دعمت وساندت الرواية رؤاية ما قالھ ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية والذى ادعى  أن مصر مسئولة فتح عن معبر رفح.


وتابعت: "أنت كإخواني أو معارض لو معاك عقل مش مصدق إسرائيل في إبادة 23 الف شهيد فلسطيني؟، ومصدق اتهامها لمصر؟!".


ولفتت إلى أن الإخوان يتحالفوا مع إسرائيل بهذه التركيبة العجيبة المقززة، فأي رواية إسرائيلية مضللة ضد مصر الإخوان فورا تصدق على الرواية وتدعمها وتنشرها.


وأردفت: "لما ادعت إسرائيل أن في رشاوى يتم دفعها عند معبر رفح، الإخوان تقول آمين، ومنصاتهم الإلكترونية زي الجراد تنتشر في كل حتة".

ضد مصر


واختتمت: "انتوا كاخوان أصبحتم أقوى من المنصات الإعلامية الاسرائيلية في الترويج لدولة الاحتلال، وطالما الحاجة ضد مصر يللا بينا نقول آمين".

الاحتلال الاسرائيلي الإخوان الإرهابية الإعلامية سارة حازم طه العدل الدولية جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية

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