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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد يكشف الفارق بين الأهلي والزمالك قبل قمة نهائي كأس مصر

صدى البلد

 

أكد نادر السيد نجم كرة القدم المصرية السابق، على أن كل مباراة قمة بين الأهلي والزمالك يكون لها أجواء وطابع مختلف، خاصةً وأن الفريقين يمتلكون قاعدة جماهيرية في جميع البلاد العربية.

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "لعب المباراة في السعودية سيعطيها طابع المباراة العربية وليست مصرية فقط".

وأضاف: "كرة القدم تقرب الناس ببعضها، وبالأخص أن الأهلي والزمالك ملك لكافة الجماهير العربية وليس مصر فقط، الكرة المصرية كنز كبير داخل وخارج مصر".

وتابع: "الجماهير بتملى الاستاد سواء للأهلي أو الزمالك من كل البلدان العربية وليس المصريين فقط، مهما كانت المباراة فين ستتواجد الجماهير ولكن الأهم هو اللعب في مصر".

وأوضح نادر السيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن كل فريق في مباراة اليوم يمتلك مميزات ودوافع كبيرة للفوز.

وأكد: "الزمالك يمتلك دوافع قوية بالأخص اللاعبين الجدد وأبرزهم عبد الله السعيد سيكون له دوافع خاصة، بجانب مجلس الإدارة، وأوضح أن من أهم عوامل نجاحه هو أنه فاصل نفسه عن نتائج الفريق ويعمل في صمت".

وزاد: "الأهلي يمتلك تجانس بين مجلس إدارته واللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يتواجد مع الفريق منذ فترة كبيرة عكس المدير الفني للزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

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