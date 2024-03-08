عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أممي: إسرائيل تنتهج التجويع وتدمر منظومة الغذاء في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال خبير بالأمم المتحدة، أمس الخميس، إن إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة في إطار "حملة تجويع" أوسع نطاقاً ضمن حربها على غزة، وانتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لعدم بذله مزيداً من الجهد.

وقال مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إن "صور المجاعة في غزة لا تطاق وأنتم لا تحركون ساكناً".

وحذر مسؤولو إغاثة من خطر مجاعة بعد خمسة أشهر من الحملة العسكرية ضد غزة، في حين أفادت مستشفيات في الشمال المعزول من قطاع غزة، عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية.

وأضاف فخري أن إسرائيل "تدمر المنظومة الغذائية في غزة".

وتابع: "إسرائيل تشن حملة تجويع على الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيراً إلى أن تلك الحملة تشمل استهداف صغار الصيادين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

ترشيحاتنا

أحدهما المنقذ.. تفاصيل إصابة نجمي الأهلي وحرمانهما من مواجهة الزمالك

الأغاني بتعيش .. رد ناري مصطفى حسني على انتقادات أغاني برامجه.. فيديو

مسؤول أممي: إسرائيل تنتهج التجويع وتدمر منظومة الغذاء في غزة

إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام والعلمين) بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة|تفاصيل

ملاك محطات بث تليفزيوني يواجهون الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه

تزوير المحررات الرسمية.. سقوط طبيب أسنان الإسكندرية الشهير.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقراء جدا.. صور نجمات الفن في دراما رمضان تشعل السوشيال ميديا

كامل العدد.. مي فاروق تتألق بحفل الرياض بباقة من الطرب الأصيل.. صور

نادية أحمد السقا تحتفل بعيد ميلادها.. صور

من حواجبه.. علامة تكشف الرجل النرجسي

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ