محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن موقف حضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات تلفزيونية "محمود الخطيب، رئيس النادي الأول سيحضر مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "الخطيب، سيصل صباح اليوم الجمعة، إلى الرياض لحضور مباراة القمة".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.