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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنشتغل في الحرام تحت ستار المساج.. اعترافات صادمة لشبكة الدكتورة والساقطات بالشيخ زايد

صدى البلد

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس مالكة نادي صحي زعيمة شبكة للحرام و ٨ فتيات ساقطات ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

وجهت النيابة للمتهمة الرئيسية الملقبة بـ"الدكتورة" اتهامات تسهيل الدعـ.ارة وإدارة نادي صحي بدون ترخيص، كما وجهت للفتيات الثمانية تهمة ممارسة الدعارة  مع الرجال بدون تمييز و بمقابل مادي. 

وطلبت النيابة التحريات التكميلية لمباحث الاداب حول الواقعة. 

واعترفت المتهمات بممارستهن الرذيـ.لة داخل النادي الصحي تحت ستار جلسات المساج حيث تتقاضين مقابل مادي من "الدكتورة" التي تتعامل مع العملاء وتطلب مبلغ ٧٠٠ جنيه عن الجلسة الواحدة. 

كشفت مباحث الآداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد تديره سيدة تلقب نفسها بـ"الدكتورة" وتسهل الدعـ.ارة لراغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

 

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معلومات وردت الى ادارة مكافحة جرائم الاداب بمديرية امن الجيزة بممارسة نشاط مشبوه داخل نادي صحي، تحريات مباحث الاداب برئاسة العميد محمد غراب وكيل ادارة مباحث اداب الجيزة اكدت صحة المعلومات وان مالكة نادي صحي حاصلة على دبلوم تجارة تدعي انها طبيبة علاج طبيعي لجذب العملاء وتشتهر بلقب "الدكتورة"

واضافت التحريات انها تسهل دعارة ٨ ساقطات مقابل مبالغ مالية تتقاضاها من راغبي المتعة الحرام حيث تعلن عن جلسة المساج بمبلغ ٧٠٠ جنيه، انطلقت قوة امنية بعد استئذان النيابة العامة ونجحت في القاء القبض على " الدكتورة" و فتيات و٤ رجال من راغبي المتعة الحرام. 

كما حرزت مباحث الاداب مبلغ ٤٧ الف جنيه وهواتف محمولة تتضمن اتفاقات بين المتهمة الرئيسية وعملائها. 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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