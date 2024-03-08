عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سم دليفري.. تفاصيل صادمة في انتقام شاب من أسرة طليقته بـ"كنافة مسممة"

صدى البلد

 حيلة شيطانية لجأ لها شاب للانتقام من طليقته بعد الحصول على حكم بتمكينها من قائمة الزواج فقرر ايذاء أسرتها وقتلهم بطريقة مبتكرة حيث أرسل لهم "سم دليفري". 

التحريات التي اجرتها الاجهزة الامنية بالبحيرة كشفت تفاصيل الواقعة كاملة بعدما وكانت تلقت اخطارًا من مركز شرطة رشيد بإبلاغ الأهالي بتسمم ٧ أشخاص تسلموا ٣ علب حلوي (كنافة) مع كارت دعوي لحضور حفل زفاف، وعقب أكلهم منها شعروا بإعياء وتم نقلهم إلى المستشفي.

توصلت التحريات الى وجود خلافات بين المتهم «السيد. ع. م» 56 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، وزوجته المقيمة في دولة ألمانيا، وأنه قرّر الانتقام من أسرتها و2 من محامي الزوجة المقيمين في رشيد بمحافظة البحيرة.

وتم الكشف عن المتهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، بعد رصده اثناء حمله ذات علي الحلوى التي وصلت لأسرة طليقته والقت الأجهزة الأمنية القبض عليه اثناء محاولة هروبه.

وأكد شقيق طليقة المتهم بقضية محاولة قتل أسرة كاملة، أن المتهم وشقيقته كانوا مقيمين بألمانيا وبعد حدوث خلافات بسبب الطلاق نزل إلى مصر متخفيا لقتل أسرتها، وأنهم فوجئوا بوجوده داخل البلاد ليتم القبض عليه بحقيبة ملابسه قبل الهرب خارج البلاد متنكرًا.

وأشار شقيق طليقة المتهم إلى أنه لم يصدق أو يتوقع أنه سينتقم بمحاولة قتله وقتل أولاده وكذلك شقيقته الثانية وأطفالها وكذلك أطفال شقيقه مضيفًا أنه سبق تهديد المتهم  لطليقته قائلًا: هحرق قلبك وهنتقم منك في إخواتك".

وأكدت شقيقة طليقة المتهم، أن المتهم حاول قتل المحامي أيضًا الذي نجح في رفع قضية تمكين الزوجة من العفش ونقله من منزل المتهم حيث لم تصدق أن يتحول التهديد إلى واقع حقيقي.

 

txt

رمضان لبس البدلة الحمراء..كواليس الليلة الأولى لقـ.تلة الجنرال اليمني بمركز التأهيل

txt

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

وقالت: "تناولنا الحلوى دون تفكير لأن ليس لنا أعداء حيث مدينتا الصغيرة وأهلها يعرفون بعضهم وعلاقتنا طيبة معًا وأنا أعطيت لبنتي ٤ سنوات بيدي الحلوي المسممة".
 

وقرّرت نيابة رشيد في محافظة البحيرة حبس متهم بالشروع في قتل أهل طليقته عن طريق إهدائهم علب حلويات «كنافة» مسممة، لوجود خلافات مع طليقته في ألمانيا ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الشروع في قتل ٧  أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

طليقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

ترشيحاتنا

قرار عاجل لوزير المالية بصرف مرتبات مارس للعاملين في الدولة بالزيادات الجديدة

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مج.ازر راح ضحيتها 78 شهيدا

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من شعبان بالمسجد الحرام والنبوي

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

اليوم العالمي للمرأة.. أفعال تقودك للسجن بسبب السيدات

لهذا السبب.. البنتاجون ينتقد الهجوم الأوكراني المضاد الأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ