سم دليفري.. تفاصيل صادمة في انتقام شاب من أسرة طليقته بـ"كنافة مسممة"

حيلة شيطانية لجأ لها شاب للانتقام من طليقته بعد الحصول على حكم بتمكينها من قائمة الزواج فقرر ايذاء أسرتها وقتلهم بطريقة مبتكرة حيث أرسل لهم "سم دليفري".

التحريات التي اجرتها الاجهزة الامنية بالبحيرة كشفت تفاصيل الواقعة كاملة بعدما وكانت تلقت اخطارًا من مركز شرطة رشيد بإبلاغ الأهالي بتسمم ٧ أشخاص تسلموا ٣ علب حلوي (كنافة) مع كارت دعوي لحضور حفل زفاف، وعقب أكلهم منها شعروا بإعياء وتم نقلهم إلى المستشفي.

توصلت التحريات الى وجود خلافات بين المتهم «السيد. ع. م» 56 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، وزوجته المقيمة في دولة ألمانيا، وأنه قرّر الانتقام من أسرتها و2 من محامي الزوجة المقيمين في رشيد بمحافظة البحيرة.

وتم الكشف عن المتهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، بعد رصده اثناء حمله ذات علي الحلوى التي وصلت لأسرة طليقته والقت الأجهزة الأمنية القبض عليه اثناء محاولة هروبه.

وأكد شقيق طليقة المتهم بقضية محاولة قتل أسرة كاملة، أن المتهم وشقيقته كانوا مقيمين بألمانيا وبعد حدوث خلافات بسبب الطلاق نزل إلى مصر متخفيا لقتل أسرتها، وأنهم فوجئوا بوجوده داخل البلاد ليتم القبض عليه بحقيبة ملابسه قبل الهرب خارج البلاد متنكرًا.

وأشار شقيق طليقة المتهم إلى أنه لم يصدق أو يتوقع أنه سينتقم بمحاولة قتله وقتل أولاده وكذلك شقيقته الثانية وأطفالها وكذلك أطفال شقيقه مضيفًا أنه سبق تهديد المتهم لطليقته قائلًا: هحرق قلبك وهنتقم منك في إخواتك".

وأكدت شقيقة طليقة المتهم، أن المتهم حاول قتل المحامي أيضًا الذي نجح في رفع قضية تمكين الزوجة من العفش ونقله من منزل المتهم حيث لم تصدق أن يتحول التهديد إلى واقع حقيقي.

وقالت: "تناولنا الحلوى دون تفكير لأن ليس لنا أعداء حيث مدينتا الصغيرة وأهلها يعرفون بعضهم وعلاقتنا طيبة معًا وأنا أعطيت لبنتي ٤ سنوات بيدي الحلوي المسممة".



وقرّرت نيابة رشيد في محافظة البحيرة حبس متهم بالشروع في قتل أهل طليقته عن طريق إهدائهم علب حلويات «كنافة» مسممة، لوجود خلافات مع طليقته في ألمانيا ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الشروع في قتل ٧ أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.