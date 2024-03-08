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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حنان رمسيس: ارتفاع تداول قطاع البنوك نحو 24 مليون سهم|فيديو

حنان رمسيس
حنان رمسيس

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة امس الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 93 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 31300 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7223 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة.

واضافت رمسيس صعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 38801 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

 

وتابعت حنان رمسيس اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة امس الخميس على ارتفاع نسبته 3.92%، ليغلق على مستوى 2863 نقطة.

واشارت رمسيس ان شهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات امس تسجيل تداولات بنحو 1.7 مليار جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 26.87% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 24 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 3.63% إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
 

ارتفع مؤشر الشركات الشركات الصغيرة والمتوسطة خبير أسواق المال بالبورصة المصرية قطاع البنوك عمليات شراء من المتعاملين مؤشر الشركات الصغيرة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مليار جنيه نهاية جلسات الأسبوع

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