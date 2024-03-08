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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في اليوم العالمي للمرأة..

جيهان مديح: نجدد العهد على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة

جيهان مديح، رئيس
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الاهتمام الذي حظيت به خلال عقد كامل هو الأول من نوعه بعد عقود طويلة من التهميش والإهمال وعدم الإنصاف.

وأضافت" مديح" فى تصريحات لها اليوم، الجمعة، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام،" المرأة المصرية أصبحت قادرة على القيادة وتحمل المسئولية، حيث تقلدت أرفع المناصب فى مؤسسات الدولة المختلفة من مستشارة للرئيس ووزيرة وقاضية و محافظ ونائبة فى البرلمان بغرفتيه، بالإضافة الي تمثيل مصر فى كثيرا من المحافل الدولية، مثمنة جهود الدولة لدعم المرأة على كافة المستويات.


وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر الي الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من خلال اطلاق برامج ومبادرات خاصة بدعم وتمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل، ومواجهة التحديات وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.


وأكدت: أشرُف بأنني أول إمرأة رئيس حزب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة:" نجدد العهد على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي كرمت فيها المرأة المصرية ، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل مشرق لأبنائنا".

جيهان مديح حزب مصر أكتوبر عبد الفتاح السيسي

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